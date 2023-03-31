تشافي عن عودة ليونيل ميسي: اقتربنا من لقبين.. وتحدثونني عن صفقة للموسم المقبل!

المدرب الإسباني لا يرى الوقت الحالي مثاليًا لتناول هذه الأمور

تحدث مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز من جديد عن عودة محتملة لزميله السابق ليونيل ميسي إلى أروقة البلوجرانا في ظل التقارير التي تربطه دائمًا بالوجود في النادي الذي ترعرع فيه.

وقال تشافي بوضوح إن "هذا ليس الوقت الأنسب للحديث عن عودة ليو، نحن في خضم مرحلة صعبة ننافس فيها على لقبين هامين!، هذا ليس أفضل وقت لمناقشة الأمر بالنسبة للنادي واللاعبين".

وأردف: "المشجعون يريدون رقصة أخيرة كما مايكل جوردان، ونحن نعلم أن أهم شيء أن يبقى الجمهور متحمسًا، لكن ما أريد التأكيد عليه أننا على أعتاب خطوة واحدة من تحقيق أول نجاح في مرحلة ما بعد ميسي".

وختم: "الحديث ليس عن الموسم المقبل، بل إن الحديث دائر بينما نحن في الموسم الجاري، كل ما علينا أن نركز عليه هو الفوز بالألقاب، نستطيع أن نبتعد بـ 15 نقطة عن ريال مدريد، ويوم الأربعاء نستطيع أن نكون في نهائي كأس الملك، نحن على بعد خطوة من التتويج بالألقاب ويأتي البعض ليحدثنا عن اللاعبين القادمين في الموسم المقبل!، سنركز على إلتشي الآن ثم على نصف نهائي كأس الملك".