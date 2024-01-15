بعد إقحامه في أزمة مانشيني .. وكيل ياسر الشهراني يوضح السبب الحقيقي لاستبعاده من معسكر السعودية

حقيقة استبعاد ظهير الهلال يكشفها وكيله غرم العمري..

لا تزال أصداء تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، التي فضح بها عدد من نجوم الأخضر بشأن عصيانهم، مستمرة، وبالتزامن معها جاء اسم ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال، ضمن المواضيع الأكثر تداولًا حاليًا.

مانشيو كان قد كشف خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، عن رفض سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي وآخرين، الانضمام للمنتخب حال عدم المشاركة أساسيًا، وبينما تعرضت الأسماء التي ذكرها للهجوم، تم إقحام اسم الشهراني في الأزمة لكن بشكل إيجابي؛ إذ نال الكثير من الإشادات من قبل الجماهير، كونه بعيدًا عن كل تلك البلبلة ولم يصدر منه أي رد فعل بعد استبعاده من المعسكر الحالي.

لكن وإن كان هؤلاء يشيدون بصمته رغم أن استبعاده لأمر فني إلا أن وكيله غرم العمري رفض ترديد هذه المزاعم كثيرًا، ونفى أن يكون هذا سبب استبعاده..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي أحمد العجلان نقل تصريحًا على لسان العمري أكد خلاله أن غياب الشهراني عن معسكر الأخضر الحالي يرجع لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية، مشددًا على أنه كان من ضمن خيارات مانشيني بالفعل لولا الإصابة.

يذكر أن المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس آسيا قطر 2023 غدًا الثلاثاء، بمواجهة عمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.