أزمة علي البليهي تشتعل .. سباب بين رئيس جمهور شباب الأهلي وعبد العزيز المريسل

بن عجيل يطالب باعتذار لاعب الهلال، والمريسل يطالب الاتحاد السعودي بالتحقيق مع رئيس جمهور شباب الأهلي!

لا تزال توابع الأزمة التي شهدتها مواجهة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي الخاصة بمدافع الأول علي البليهي مستمرة، بل تطورت لسب وقذف بين بن عجيل؛ رئيس جمهور النادي الإماراتي، والإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل.

الجمهور الإماراتي اتهم البليهي بالبصق عليهم أثناء المباراة، لينفعل بن عجيل وعدد من رفاقه بشكل كبير في المدرجات، ووصلوا لأقرب مقعد من المستطيل الأخضر، موجهين عباراتهم الغاضبة تجاه اللاعب.

لكن اليوم الثلاثاء، برأ رفيع الشهراني؛ وكيل المدافع السعودي، موكله من التهمة، مؤكدًا أن البليهي أقسم أنه لم يبصق عليهم، إنما فقط طالبهم بالهدوء بعدما رددوا عبارات ساخرة منه، ليتفاجأ برد فعلهم الغاضب.

وكرد فعل، طالب المريسل الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤولي الهلال بالتحقيق مع رئيس جمهور النادي الإماراتي، بداعي أن اللقطات التليفزيونية لم تظهر أي تصرف غير لائق من اللاعب، لتبدأ المناوشات مع بن عجيل.

النقاش بين الطرفين استمر في محاولة من بن عجيل لإقناع الإعلامي السعودي بضرورة اعتذار البليهي عما بدر منه وأنه لم يتهمه باطلًا، فيما يحاول المريسل التأكيد على رواية وكيل اللاعب، لكنه انتهى بسب كل طرف للآخر.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح الهلال بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليلتقي بعد غدٍ الخميس، بفولاد خوزستان الإيراني في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.