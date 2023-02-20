فيديو | يسبب ثورة داخل السعودية وخارجها .. علي البليهي يشتبك مع جمهور شباب الأهلي

ثورة كبيرة شهدها مدرج شباب الأهلي أمام الهلال، وعبارات الغضبت توجهت تجاه علي البليهي

قلما تخلو مباراة من لقطة شغب يكون علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، طرفًا بها، وهو ما حدث خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الإثنين.

الزعيم حقق الفوز أمام الفريق الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأثناء المباراة، انفعل جمهور شباب الأهلي في المدرجات بشكل كبير فجأة تجاه البليهي، وقاموا بإلقاء بعض زجاجات المياة تجاه أرض الملعب، فما كان من جمهور الزعيم إلا أن رد دفاعًا عن لاعبه، مرددًا: "يا بكاية .. يا بكاية"، في إشارة لغضب الجمهور الإماراتي لسقوط فريقه مهزومًا.

لكن بحسب ما يتردد حاليًا فإن البليهي قام بالبصق تجاه مدرجات ممثل دبي في البطولة، وهو ما أشعل غضب تحديدًا ابن عجيل؛ رئيس جمهور شباب الأهلي، الذي هبط من مكانه إلى أقرب مقعد من الملعب، موجهًا عباراته الغاضبة تجاه لاعب الهلال، لكن لم يتسن لنا التأكد من مدى حقيقة هذا السبب.

جدير بالذكر أن البليهي صاحب عديد اللقطات الجدلية في المباريات الكبيرة، فلا تزال لقطة غرسه لعلم الهلال في وسط ملعب النصر في نصف نهائي دوري الأبطال 2021 حاضرة في الأذهان، بجانب محاولته لقطته الاستفزازية الشهيرة لليونيل ميسي؛ نجم الأرجنتين، خلال مواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.