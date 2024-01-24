بعد أزمة الصين .. النصر يوجه رسالة لـ"الساخرين" عن كريستيانو رونالدو

رسالة نصراوية عن كريستيانو رونالدو بعد أزمة جولة الصين..

يعمل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بكل قوته في الوقت الحالي؛ من أجل الشفاء من الإصابة العضلية التي يُعاني منها.

هذه الإصابة التي تسببت في فتح أبواب من السخرية على نادي النصر؛ وذلك في أعقاب إلغاء مباراتي الفريق الأول لكرة القدم "الوديتين"، في الصين.

الشركة الراعية رفضت إقامة المباراتين، بعد إصابة رونالدو؛ الأمر الذي دفع جماهير الغريم الهلالي والفرق المنافسة؛ للسخرية من العالمي، والتقليل منه.

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لكن.. يبدو أن النصر، غير مهتم بكل ما يدور حول أزمة "جولة الصين"؛ حيث نشر صورتين للأسطورة البرتغالية، وهو يؤدي تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية.

النصر علق على هاتين الصورتين؛ قائلًا عن كريستيانو رونالدو الذي اقترب من عامه الـ39: "هذا الرجل يزداد قوة.. وأقوى".

جدير بالذكر أن كريستيانو يهدف إلى المشاركة في مباراة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على كأس "موسم الرياض"، في الأول من فبراير القادم.