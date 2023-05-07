"أريد اللعب!" .. هازارد يقرر البقاء في ريال مدريد

ماذا سيفعل إيدين هازارد في سنته الأخيرة مع ريال مدريد؟

ما زال يطمح البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، في محو الصورة العالقة في أذهان جماهير ناديه عنه؛ وسيكون أمامه سنة لتحقيق ذلك.

وتوج ريال مدريد، أمس السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على أوساسونا 2-1 في النهائي.

وأكد هازارد لراديو كادينا سير عقب المباراة التي لم يشارك فيها: "إكمال السنة المتبقية في عقدي؟ بالطبع".

وينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في صيف 2024، ولم يحقق اللاعب المأمول منه منذ قدومه إلى الفريق في صيف 2019. كما يقضي أغلب الوقت خارج قائمة الفريق بسبب الإصابات.

وواصل القائد السابق لمنتخب بلجيكا "تمنيت لعب دقائق أكثر، كانت سنة صعبة لكن بفريق كبير جدًا".

ولعب إيدين مباريات قليلة هذا الموسم بواقع 5 في الدوري "133 دقيقة" وثلاث في دوري الأبطال "131 دقيقة" و67 دقيقة في مباراة بالكأس.

وشدد هازارد على ارتباطه بعلاقات جيدة مع مدربه وزملائه "لدي علاقة جيدة مع المدرب وزملائي. أود اللعب، لكن أعرف مدى صعوبة ذلك وأعلم بأن علي العمل للوصول إلى ذلك".

وكان الألماني توني كروس زميل هازارد في ريال مدريد قد قال في وقت سابق إنه لا يشعر بالشفقة على إيدين أو أي شخص في عالم كرة القدم. لقراءة التصريحات كاملة من هنا.