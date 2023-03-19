توني كروس: لا أشعر بالشفقة على إيدين هازارد!

توني كروس لا يكن أي عاطفة تجاه موقف زميله إيدين هازارد.

أكد توني كروس نجم فريق ريال مدريد أنه لا يشعر بالشفقة على زميله إيدين هازارد بالرغم من عدم حصوله على الكثير من الدقائق مع الملكي.

جاء في تصريحات لصالح "إيليفن سبورت"، وقال كروس: "بكل تأكيد هو في موقف صعب، لكنه ليس في وضع سيئ بالمقارنة مع غيره، لا أعتقد أن حياته سيئة، والأمر لا يتعلق بالأموال".

وأضاف: "لا أشعر بالشفقة عليه أو على أي شخص في عالم كرة القدم، ففي النهاية كل شخص مسؤول بشكل جزئي عن وضعه، أنا أعرفه بشكل جيد".

وأردف: "نحن نقضي الكثير من الوقت سويًا أنا فقط أشعر بالشفقة على هؤلاء الذين لديهم المشاكل، وهذا الأمر لا ينطبق على إيدين هازارد".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني فقط هذا الموسم رفقة ريال مدريد.