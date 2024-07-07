"أردنا أن تكونوا فخورين بنا" .. أردا جولر يوجه رسالة مؤثرة بعد خروج تركيا من اليورو!

تركيا تغادر يورو 2024 من ربع النهائي بثنائية هولندا..

قدم الدولي التركي أردا جولر، نجم ريال مدريد الشاب، رسالة اعتذار إلى جماهير بلاده، بعد الخروج من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث كان الأتراك على شفا العبور إلى المربع الذهبي.

وبينما كان المنتخب التركي قريبًا من تكرار إنجاز يورو 2008، أثناء مواجهة هولندا، في الدور ربع النهائي، بعد التقدم بهدف نظيف، استطاع الهولنديون أن يقلبوا الطاولة في 6 دقائق، ليحققوا الانتصار بنتيجة (2-1)، ويضربوا موعدًا مع إنجلترا في نصف النهائي.

ونشر جولر رسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها "انطلقنا في هذا الطريق، راغبين في أن نكون فريقًا يفتخر الجميع بمشاهدته، وأن نرسم البسمة على وجوه شعبنا، ونمنحه الأمل في المستقبل. كنا نتمنى أن نتمكن من المضي قدمًا، نحن آسفون للغاية".

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وأضاف "أشكر شعبنا على دعمهم الرائع منذ اليوم الأول، إن ارتداء هذا القميص هو أعظم فخر".

وتمكن نجم ريال مدريد من صناعة تمريرة حاسمة إلى أكايدين، ليسجل هدف الأتراك الوحيد في المباراة، فيما سبقه بصناعة هدف أيضًا لزميله ميريح ديميرال، ليوقع على هدف في شباك النمسا، في مباراة دور الـ16، التي انتهت بفوز تركيا بنتيجة (2-1).

وانتقل أردا جولر (19 عامًا) إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2023، قادمًا من فنربخشة التركي، ليرتبط بعقد مع الملكي حتى يونيو 2029، فيما خاض اللاعب 12 مباراة بقميص الريال، سجل خلالها 6 أهداف، في موسم التتويج بثنائية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.