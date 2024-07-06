صناعة بالقدم العكسية والقائم وقف أمامه .. أرادا جولر يُمتع رغم إقصاء تركيا ضد هولندا

جولر يتألق وينال إعجاب الجميع

تألق النجم التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد خلال مباراة منتخب بلاده ضد هولندا، في مباراة ربع نهائي يورو 2024، على الرغم من إقصاء منتخب تركيا.

وقلب منتخب هولندا الطاولة على نظيره تركيا بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد، ليُسجل الطواحين هدفين ويفوز بالمباراة ويضرب موعدًا مع إنجلترا في نصف النهائي.

صنع هدف والقائم عانده

صنع جولر هدف تركيا الوحيد في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد أن أرسل عرضية بقدمه اليمنى "العكسية"، ليضعها زميله سامت أكايدين الذي وضع الكرة بالرأس في مرمى الهولنديين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 56 أطلق أرادا تسديدة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت في القائم الأيمن لحارس هولندا، ثم تتحول إلى ركلة مرمى.

وقدم جولر واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب التركي، حيث كاد أن يُسجل في أكثر من فرصة لولا تألق مدافعي وحارس هولندا.

نجم منتخب تركيا ضد هولندا

فرض أرادا جولر نفسه ليكون أفضل لاعبي منتخب تركيا، بعدما حصل على أعلى تقييم وهو 7.6 بناءً على منصة "سوفا سكور" العالمية.

ولعب جولر أساسيًا وطوال المباراة، حيث صنع هدف تركيا الوحيد، وسدد الكرة مرتين خارج المرمى، وضرب القائم مرة واحدة، ولمس الكرة 67 مرة، ودقة تمريراته 91%.

وأرسل أرادا 3 عرضيات صحيحة من أصل 8، وقدم مراوغتين بشكل صحيح من أصل 4، وفقد الاستحواذ 12 مرة.