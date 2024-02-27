حسم قراره بين الهلال والاتحاد .. "محمد صلاح يوقع عقوده مع السعودية"

حلقة جديدة من مسلسل محمد صلاح والسعودية..

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على الرغم من فشل الصفقة خلال الصيف الماضي؛ لم ترفع المملكة العربية السعودية، "الراية البيضاء" في محاولات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

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السعودية حاولت التوقيع مع صلاح، في الصيف الماضي؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن تؤكد جميع التقارير المحلية والعالمية، أن اللاعب سيكون في الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ إذا وافق على القدوم إلى دوري روشن للمحترفين.

وفي ظل هذا الجدل.. فجّر أحمد حسام ميدو، نجم منتحب مصر الأسبق والإعلامي والمحلل الرياضي الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن مستقبل صلاح "31 سنة".

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ميدو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، توقيع النجم المصري على عقوده مع السعودية؛ قائلًا: "محمد صلاح في دوري روشن، الموسم القادم".

ومن ناحيته وعكس كل الأحاديث الأخيرة.. كشف الإعلامي الرياضي عادل الماس، المقرب من البيت الاتحادي، عن أن نجم ليفربول، سيكون في قلعة العميد، الموسم الرياضي القادم، وليس في الهلال.

الماس كتب عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "خاص.. النجم الدولي المصري محمد صلاح، سيكون أولى صفقات نادي الاتحاد (الصيفية)، ما لم يحدث أي مستجدات أخرى".

جدير بالذكر أن صلاح يلعب في صفوف نادي ليفربول، منذ صيف عام 2017؛ مسجلًا 205 أهداف وصانعًا 89 آخرين، خلال 333 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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