أخبار ريال مدريد: هازارد يواصل إثارة المشاكل.. وبيريز ينتصر في معركته

تعرف على أخبار ريال مدريد السبت 8 أكتوبر 2022، وما هي أبرز الملفات التي تدور في محيط المرينجي خلال الساعات الأخيرة؟.

لا صوت في مدريد يعلو فوق صوت مباراة خيتافي والريال التي تقام اليوم، ولكن هناك بعض الأخبار التي تشير إلى بعض التوتر داخل صفوف المرينجي.

واحد من أهم بؤر التوتر في ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة هو إيدين هازارد، النجم البلجيكي الذي أتى في 2019 محملًا بتطلعات عالية من أنصار المرينجي لخلافة طيب الذكر كريستيانو رونالدو يخرج من مشكلة إلى مشكلة دون حل مع كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

آخر تلك المشكلات ما حدث في معسكر منتخب بلجيكا الأخير، إذ التقطت صورة له في ملهى ليلي أثارت استياء الجميع، حتى مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز نفسه.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لتدارك الإخفاق الماضي في الليجا والذي أهدى الصدارة لبرشلونة بعد التعادل مع أوساسونا 1-1 رغم النقص العددي لفريق بامبيلونا.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول كل ما يحيط بريال مدريد..

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

لم ينكر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الصور التي رآها لنجمه إيدين هازارد في ملهى ليلي بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل مباراة بلجيكا ضد هولندا مؤخرًا والتي انتهت بفوز الطواحين 1-0.

وأكد مارتينيز أن لاعب ريال مدريد تم منحه الإذن بالاستراحة لليلة قبل المباراة، ولكنه أكد أنه لم يكن يتوقع أن يقضيها في ملهى ليلي!.

وشدد مارتينيز على أنه لا يريد تكرار هذه الحوادث مجددًا من اللاعب الذي يبذل الإسباني قصارى جهده لإعادته إلى مستواه (طالع التفاصيل).

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد ربح قضية كان قد رفعها على صحيفة "إل كونفدينسال" مؤخرًا، بشأن التسريبات التي تم نشرها له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوزبوبولي" والتي أكدت أن المحكمة أدانت الصحيفة لنشرها تسجيلات صوتية دون إذن من بيريز.

وأجبرت المحكمة الصحيفة بشكل نهائي على عدم نشر أي نوع من التسجيلات الإضافية حول السيد بيريز في المستقبل.

وكانت تلك التسجيلات قد هاجم فيها بيريز الثنائي إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس صاحبا التاريخ الكبير بقميص ريال مدريد، وهو ما أثار غضب الكثير من جماهير الملكي وقته (طالع التفاصيل).

يدور في عقل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التفكير فيما بعد كأس العالم 2022 قطر، حيث يمكن لحوالي 14 لاعباً من الفريق المغادرة لمدة شهر تقريباً، من نوفمبر إلى ديسمبر فترة إقامة المونديال، للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

أنشيلوتي يضع خطته في الوقت الحالي لما سيحدث بعد العودة من كأس العالم، حيث سيتعين عليه التخطيط عن من سيُراهن عليه عند عودة كرة القدم للأندية.

ريال مدريد سيلعب 10 مباريات قبل التوقف الدولي القادم لكأس العالم، ويستعد بطل الدوري الإسباني لمواجهة خيتافي مساء اليوم السبت في الأسبوع الثامن من الليجا، على استاد كولسيوم الفونسو بيريز (طالع التفاصيل).