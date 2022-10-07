10 أيام راحة .. أنشيلوتي يُخطط للعب بدون الدوليين بعد كأس العالم!

هل تنجح خطة أنشيلوتي بعد كأس العالم؟

يدور في عقل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التفكير فيما بعد كأس العالم 2022 قطر، حيث يمكن لحوالي 14 لاعباً من الفريق المغادرة لمدة شهر تقريباً، من نوفمبر إلى ديسمبر فترة إقامة المونديال، للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

أنشيلوتي يضع خطته في الوقت الحالي لما سيحدث بعد العودة من كأس العالم، حيث سيتعين عليه التخطيط عن من سيُراهن عليه عند عودة كرة القدم للأندية.

ريال مدريد سيلعب 10 مباريات قبل التوقف الدولي القادم لكأس العالم، ويستعد بطل الدوري الإسباني لمواجهة خيتافي مساء اليوم السبت في الأسبوع الثامن من الليجا، على استاد كولسيوم الفونسو بيريز.

ماذا قال أنشيلوتي عن استعداداته لفترة ما بعد كأس العالم؟

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة خيتافي: "تقييم الراحة مهم، اللاعب لا يكون صادقًا في هذا الصدد، يقول إنه بخير حتى لو كان متعبًا، أحيانًا عدم الصدق في هذا الأمر يكلف الإصابات".

وأضاف: "أفضل أن يكونوا صادقين، إذا كانوا كذلك، أريد أن يخبرني اللاعبون حينما يشعرون بالتعب ويحتاجون للراحة".

وأردف: "خلال 30 عامًا في التدريب أخبرني لاعبان فقط بحاجتهم للراحة، أحدهما كان بيبي في نهائي دوري أبطال أوروبا والمرة الأخرى كان سيدورف في مباراة بالدوري".

10 أيام إجازة

وكشف تقرير موقع "برنابيو ديجيتال" الإسباني أن أنشيلوتي سيمنح 10 أيام راحة للاعبين الذين يعودون بعد المشاركة مع منتخباتهم في كأس العالم 2022 بقطر وهذا يعني أنهم سيفوتون مباراة مع ريال مدريد وسيتعين على الإيطالي أن يثق في اللاعبين المتاحين حينها.

الجدير بالذكر أن كأس العالم من المقرر أن ينتهي في 18 ديسمبر، بينما ستكون المباراة الأولى للفريق الأبيض في 31 ديسمبر أمام بلد الوليد.