أخبار ريال مدريد: خسارة لايبزيج تدق ناقوس الخطر!

تعرف على أخبار ريال مدريد الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وما هي أبرز أخبار النادي الملكي عقب الخسارة من لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا؟

في ريال مدريد لا يتقبل أحد الخسارة إطلاقًا، المرينجي موجود ليفوز ولذلك كان التعرض لأول هزيمة في الموسم علامة لبدء الانتقادات ضد أداء ريال مدريد.

الانتقادات بدأت من مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي نفسه الذي لام اللاعبين على ارتكاب أخطاء ساذجة.

لوم تشارك فيه البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم والذي ذهب لأبعد من ذلك في انتقاد زملائه في ريال مدريد.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول ريال مدريد وأبرز ردود الفعل على تعرضه للهزيمة من لايبزيج الألماني.

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

انتهت مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج بفوز الأخير بنتيجة 3-1، المشكلة ليست في النتيجة أبدًا، لأن من الطبيعي أن يخسر الملكي حتى وإن كان للمرة الأولى في الموسم.

المشكلة الحقيقية تكمن في الأداء، في العرض المتواضع الذي قدمه الملكي في ألمانيا، حيث ظهر ريال مدريد بمستوى غريب لم نشاهده من أول الموسم.

الحقيقة هي أن لايبزيج ظهر بثوب البطل، بثوب الفريق الأفضل، واستحق الفوز دون أدنى شك، أما ريال مدريد فقد خيب ظن الجميع، وظهر بثوب المستسلم.

انتقد تيبو كورتوا؛ حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الأداء الذي قدمه فريقه بالأمس أمام لايبزيج الألماني، معتبرًا أن اللاعبين كانوا في حالة سبات طوال أحداث اللقاء.

الفريق الإسباني حل بالأمس ضيفًا على لايبزيج في ألمانيا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بخسارة المرينجي بثلاثية مقابل هدفين، وسط أداء باهت من جانب الفريق.

وقال كورتوا، في تصريحاته لـ"Movistar" عقب المباراة: "دخلنا المباراة نائمين، لم نتعامل مع المباراة بقوة وندية ودفعنا مقابل ذلك، فشلنا في الكثير من التمريرات ولم نتحكم في مجريات اللقاء، وضعنا الخصم في زاوية، كان من المفترض ألا نستقبل هدفًا ثانيًا بعد الأول، لكنهم قتلونا بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة".

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه وقع في العديد من الأخطاء وهذا ما منح لايبزيج الفوز بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي للمباراة، وقال أنشيلوتي: "لم ألحظ وجود أي استرخاء لدى فريقي لكننا لم نكن في حالتنا ولم نركز في عدة مناسبات مثل الكرات الثابتة والهجمات المرتدة الخاصة بهم".

وأضاف: "أتيحت لنا الفرصة وسيطرنا على المباراة قبل أن يحرزوا الهدف الثالث، وكدنا أن نتعادل لكن هذا ما حدث في النهاية وسجلوا هم".