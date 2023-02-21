أخبار ريال مدريد اليوم: لوكا مودريتش يحلم بالاستمرار .. وتحديد سعر ماركوس راشفورد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

أنهى الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عمليًا اهتمام الأندية الراغبة في ضمه بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسها نادي النصر السعودي، بعدما كشف عن رغبته في تجديد عقده مع النادي الملكي. (طالع التفاصيل)

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن رغبة نادي توتنهام الإنجليزي في الحصول على خدمات الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي ريال مدريد.

ويسعى توتنهام لتقوية خط دفاعه في الموسم المقبل، ويعد روديجر على رأس قائمة "سبيرز" لتدعيم الدفاع.

وانضم روديجر إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع "البلوز".

كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن أن نادي نابولي الإيطالي حدد سعر نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وسط اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

الجورجي الدولي أصبح أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا خلال الموسم الحالي، حيث يساعد نابولي في سعيه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

التقرير أشار إلى أن نابولي يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو في حالة بيع خفيتشا كفاراتسخيليا خلال الصيف المقبل.

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 150 مليون يورو مقابل السماح برحيل نجمه ماركوس راشفورد، وسط اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

ريال مدريد يرغب في تدعيم هجومه بالتعاقد مع لاعب شاب، من أجل الحصول على بديل طويل الأمد للفرنسي كريم بنزيما.

ومع تألق راشفورد خلال الموسم الحالي، فإن ريال مدريد يأمل في أن يتمكن من التعاقد معه في الصيف المقبل.