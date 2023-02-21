محطمًا طموح النصر .. لوكا مودريتش يريد الاعتزال بقميص ريال مدريد

النجم الكرواتي المخضرم يؤكد على رغبته في الحصول على عقد جديد مع ريال مدريد..

أنهى الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عمليًا اهتمام الأندية الراغبة في ضمه بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسها نادي النصر السعودي، بعدما كشف عن رغبته في تجديد عقده مع النادي الملكي.

عقد مودريتش، صاحب السبعة وثلاثين عامًا، مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لا توجد أنباء عن رغبة النادي الملكي في التجديد، بالنظر إلى السير على سياسة التجديد بعقد لمدة موسم واحد فقط لكل لاعب يتخطى الثلاثين عامًا.

مودريتش، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي التي تقام مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، أكد من جديد على رغبته في تجديد عقده مع ريال مدريد.

وقال مودريتش: "أفعل كل ما في وسعي لتقديم أفضل ما لدي واستحق الفرصة للاستمرار هنا، لا يمكنني فعل المزيد، لطالما كانت لدي علاقة جيدة جدًا مع النادي ولن يتغير ذلك".

واختتم مودريتش: "تمامًا مثل العام الماضي، ليس هناك اندفاع، نحن في منتصف الموسم وهناك الكثير من التحديات المقبلة، أنا أركز على ذلك، يجب أن أعود إلى أفضل مستوياتي، دعونا نرى ما سيحدث".

صحيح أن مودريتش ربما يتجه نحو نهاية مسيرته، لكنه يظل لاعبًا رئيسيًا في فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل ستة أهداف في جميع المسابقات مع النادي الملكي.