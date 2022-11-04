أخبار ريال مدريد اليوم: كأس العالم من أجل الميركاتو.. ومصير البطولة "المشئومة"

النادي الملكي يستعد لاستغلال فترة كأس العالم بالشكل الأمثل

مع عودة مشروع دوري السوبر الأوروبي للطفو على السطح من الجديد، تذهب الأعين إلى الأندية الراغبة في تحقيق هذه المشروع وإظهاره للنور وفي المقدمة بالطبع ريال مدريد.

كذلك فإن ريال مدريد يجري خططه بشأن الميركاتو الشتوي والصيفي القادم مستغلًا فترة كأس العالم لوضع أوراقه كاملة على الطاولة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وما يحيط بالفريق بشكل عام.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

علق دوجلاس والد إندريك لاعب نادي بالميراس، على رغبة الأندية الأوروبية في ضم نجله خلال الفترة القادمة.

إندريك يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بالأخص باريس سان جيرمان وريال مدريد.

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، لخوض الكثير من المهمات الشائكة للتعامل مع بعض الملفات الصعبة التي تخص الفريق خلال كأس العالم.

البطولة ستقام في قطر في 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر، في الفترة التي ستكون فيها فترة الانتقالات الشتوية مغلقة، حيث تبدأ في شهر يناير القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن ريال سيستغل هذه الفترة لمناقشة عمليات تجديد ورحيل بعض اللاعبين، بوجود 7 نجوم يمكنهم الرحيل بالمجان في يونيو 2023.

حذرت رابطة الدوري الإسباني من إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدة أن إعادة صياغة أقوى بطولة أوروبية سيدمر البطولات المحلية بالتبعية.

وعادت خطط دوري السوبر الأوروبي للظهور على السطح مجددًا بعد فترة من انقطاع تلك الأخبار، ولكن ظهور الرئيس التنفيذي الجديد بيرند ريتشارت ودعوته للمناقشة مع "يويفا" وإبرام اتفاق حول الأمر، دفع رابطة الليجا إلى إصدار بيان حول هذه التطلعات من جديد.

وجاء في فيديو نشرته رابطة الدوري الإسباني نشر عبر "تويتر": "مسؤولو دوري السوبر الأوروبي يجهزون الآن لنموذج شبيه بما تم وضعه في 2019 والذي كان قد تم إغلاقه في وقت سابق، وقد يؤدي إلى تدمير البطولات المحلية وتم تجاهله من قبل الأندية ومسؤولي الدوريات في أوروبا".