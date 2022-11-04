"سنُقرر في الأشهر المقبلة" .. والد إندريك يكشف وجهة نجله القادمة

علق دوجلاس والد إندريك لاعب نادي بالميراس، على رغبة الأندية الأوروبية في ضم نجله خلال الفترة القادمة.

إندريك يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بالأخص باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ونشر فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي حديثه مع والد اللاعب: "لم يتم تحديد أي شيء مع ريال مدريد أو أي نادٍ آخر، ليس لدينا أي تفضيل بعد".

وأتم: "سنُقرر في الأشهر المقبلة النادي الذي سيدفع ما يريده بالميراس ويظهر لنا أفضل مشروع تقني لإندريك، سيوقع معه".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا شارك مع بالميراس في 12 مباراة بجميع المسابقات نجح من خلالهم في تسجيل تسع اهداف وصنع هدفًا وحيدًا.