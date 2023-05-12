أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يثير الفوضى في دورتموند وبايرن ميونخ!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 12 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للنادي الملكي في الميركاتو؟

يطمح جمهور ريال مدريد دائمًا في سيطرة فريقهم على كل شيء، كيف لا وهو أكثر المتوجين بالألقاب على المستوى الأوروبي؟.

لذلك تكون مواسم الانتقالات دائمًا مسرحًا لتحركات قوية من ريال مدريد الذي يطمح دائمًا لانتداب أفضل الللاعبين والمواهب حول العالم.

هذا يتكرر قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، العديد من الأسماء على طاولة الميرنجي، والرئيس فلورنتينز بيريز يحشد الدعم من أجل تعزيز صفوف كتيبة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 12 مايو 2023:

فترة الانتقالات الصيفية لم تبدأ بعد، ولكن هذا لا يعني أن الأندية ستنتظر حتى مراحل متأخرة من السوق لحسم صفقاتها وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار.

ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وغيرهم يترقبون الأمور قبل نهاية الموسم، لخطف أهم المواهب في العالم، وهناك بعض الصفقات تمت بالفعل ولا ينقصها سوى الإعلان الرسمي. (طالع التفاصيل)

كشف سيرجيو لوبيرا أحد المدربين السابقين للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن كواليس جديدة في مسيرة اللاعب المبهرة مع نادي برشلونة.

بوسكيتس أعلن مؤخرًا رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، بعدما تعثرت المفاوضات مع الإدارة بخصوص التوقيع على عقد جديد. طالع التفاصيل)

أصبح ماتياس زامر أسطورة الكرة الألمانية على أعتاب خسارة وظيفته كمستشار رياضي لنادي بوروسيا دورتموند بسبب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

لاعب الوسط الشاب أصبح على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهي الصفقة التي خرج زامر بتصريحات مثيرة للجدل عنها. (طالع التفاصيل)

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني بالفعل لمستقبله، خاصة في خط الوسط، الذي يعد أحد أكثر الخطوط حيوية في النادي الملكي، وبدأ "الميرينجي" بالفعل البحث عن بديل محتمل لنجمه الألماني توني كروس.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكافة التقارير تؤكد أن النجم الألماني سيواصل الارتباط بالنادي الملكي حتى صيف 2024، بعد الاتفاق بين الطرفين على التجديد لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)