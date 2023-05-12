صدمة .. "هراء" بيلينجهام وريال مدريد قد يطيح بأسطورة ألمانيا من إدارة دورتموند

أصبح ماتياس زامر أسطورة الكرة الألمانية على أعتاب خسارة وظيفته كمستشار رياضي لنادي بوروسيا دورتموند بسبب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.
لاعب الوسط الشاب أصبح على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهي الصفقة التي خرج زامر بتصريحات مثيرة للجدل عنها.
وقال صاحب الـ55 سنة في تصريحات لـ"أمازون برايم":"بيلينجهام سيحصل على تعليم أفضل من الذي يلقاه في دورتموند حاليًا، لأنه لاعب شاب وعمره 19 سنة، لديه القليل من الهراء خارج الملعب وأحيانًا في الملعب أيضًا، وهو أمر طبيعي لتطوره".
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن هذه التصريحات تسببت في حالة من الغضب داخل إدارة بوروسيا دورتموند، وهناك محادثات قائمة في الوقت الحالي حول إمكانية إنهاء عقده.
يذكر أن زامر يعتبر من أهم اللاعبين في تاريخ بوروسيا دورتموند والكرة الألمانية عمومًا، وسبق له الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 1996.
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