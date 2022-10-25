أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد يعود لخيار ديمبيلي .. و"البلوجرانا" يريد رابيو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022:

أكدت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر جديًا في خيار التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، كبديل محتمل عند خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو من "أولد ترافورد".

الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يرى أن ديمبيلي سيكون مثاليًا لخططه مع "الشياطين الحمر".

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل المحادثات مع موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي بشأن الصفقة المقترحة.

صحيفة "إل ناسيونال" أكدت أن برشلونة يفكر جديًا في بيع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كيسييه لم يقدم الأداء المنتظر منه في برشلونة حتى الآن، ولم يتمكن نجم ميلان السابق من التأقلم على الأجواء في النادي الكتالوني.

ويرى برشلونة أن راتب كيسييه أعلى بكثير من الأداء الذي يقدمه مع الفريق، ويبدو النادي مستعدًا لتركه يرحل في يناير المقبل.

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن برشلونة تلقى ضربة جديدة في سعيه للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي.

اللاعب عبر عن رغبته وحلمه في الاستمرار بقميص إنتر، على أمل أن يصبح واحدًا من بين نجوم "النيراتزوري" عبر تاريخه.

وقال لاوتارو: "أنا مع إنتر منذ خمس سنوات، وأنا سعيد هنا، أريد حقًا أن أصبح من أساطير النادي، لقد وقعت عقدًا جديدًا قبل عام، وأركز فقط على إنتر".

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن برشلونة يخطط للتوقيع مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي عند نهاية عقده مع "البيانكونيري" بنهاية موسم 2022-23.

ويرغب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تقوية خط الوسط بإضافة لاعبين جدد، وأصبح رابيو واحدًا من المرشحين للانضمام إلى كتيبة "البلوجرانا".

الفرنسي الدولي سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يثير اهتمام برشلونة بشدة في ظل سياسة النادي الجديدة في التعاقدات.