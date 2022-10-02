أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد متمسك بضم دي يونج .. وراشفورد على رادار "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 2 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022:

شبكة "ESPN" الرياضية أكدت أن مانشستر يونايتد لم يفقد اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد متمسك بفكرة التعاقد مع الهولندي الدولي، وأن النادي الإنجليزي يريد إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة بأي شكل ممكن.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة.

ولم يحصل ألبا على العديد من الدقائق في الموسم الحالي تحت قيادة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ما يجعله مرشحًا للرحيل.

وحسب التقرير، فإن يوفنتوس يريد التوقيع مع الإسباني الدولي من أجل تعويض البرازيلي أليكس ساندرو.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يراقب عن كثب وضع خوسيه جايا ظهير فالنسيا مع ناديه خلال الوقت الحالي.

الصحيفة أكدت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جايا في صفقة انتقال حر في صيف 2023، حيث ينتهي عقد اللاعب مع فالنسيا في يونيو المقبل.

ومع عدم توصل فالنسيا إلى اتفاق مع جايا لتجديد عقده حتى الآن، فإن برشلونة يتأهب للدخول في مفاوضات مع اللاعب وممثليه بداية من يناير 2023.

كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة مهتم بالتوقيع مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التقرير أكد أن تشافي هيرنانديز مهتم للغاية بالتعاقد مع راشفورد في الصيف المقبل، وأن برشلونة قد يتحرك لضم اللاعب في نهاية الموسم الحالي.