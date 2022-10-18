تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع أنسو فاتي جناح برشلونة الشاب، للحصول على المزيد من الخيارات في الهجوم.

أنسو فاتي يقدم أداءً مذهلًا في الدقائق التي يلعبها مع برشلونة في موسم 2022-23، لكن عدم مشاركته بانتظام قد يجعله يفكر في خيار مانشستر سيتي.

وإذا حدثت الصفقة، فلن تكون هذه المرة الأولى التي ينجح فيها بيب جوارديولا في الظفر بموهبة من برشلونة، إلا أن أنسو فاتي سيكون النجم الأبرز من بينهم جميعًا.

صحيفة "إل ناسيونال" أكدت أن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا سيكون على رأس قائمة المديرين الفنيين المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز إذا قرر برشلونة إقالته.

إنريكي قرر الرحيل عن منتخب إسبانيا بعد نهاية كأس العالم 2022 الذي ينطلق في نوفمبر المقبل، وهناك العديد من الأندية المهتمة بخدماته، وعلى رأسها برشلونة.

ويملك برشلونة العديد من اللاعبين المعتادين على نظام لويس إنريكي، بالنظر إلى اللعب تحت قيادة في "لا روخا"، وهو ما سيسهل الأمور عليه إذا ما عاد إلى "البلوجرانا".

صحيفة "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالية أكدت أن برشلونة قرر دخول سباق التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط نادي إنتر الإيطالي.

ويقدم باريلا أداءً مبهرًا منذ انضمامه إلى إنتر قادمًا من كالياري في 2019، وأصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب إيطاليا.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يفكر في عقد صفقة تبادلية مع إنتر، بتقديم فرانك كيسييه إلى "النيراتزوري" بالإضافة إلى مبلغ مالي للتعاقد مع باريلا.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على وجود اهتمام من برشلونة بالحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيس ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني.

برشلونة يرغب في التعاقد مع ديفيس خلال صيف 2023، وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني مستعد للدخول في صراع مع غريمه ريال مدريد على خدمات الكندي الدولي.

وعلى الرغم من أن بايرن ميونخ لن يفرط في خدمات ديفيس بسهولة، إلا أن رغبة اللاعب قد تكون مؤثرة في الوضع في نهاية المطاف إذا أراد الرحيل.