أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع ليفربول وأتلتيكو يراقب وضع بيكيه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022:

برشلونة يقترب من صفقة تبادلية مع ليفربول

برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع بيكيه

إصابة جديدة تضرب دفاع برشلونة

برشلونة يقترب من صفقة تبادلية مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول وبرشلونة يدرسون فكرة صفقة تبادلية،

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره تقرير صحفية "سبورت" فإن الصفقة المنتظرة ينتقل على إثرها روبرتو فيرمينو إلى الكامب نو، بينما يرحل ممفيس ديباي إلى الأنفيلد.

برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة، في حسم صفقة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب المعلومات الصادرة من شبكة راديو"RAC1" فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مسبق مع ماركو أسينسيو للتوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملكي.

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع بيكيه

أوضحت تقارير صحفية عن رغبة أتلتيكو مدريد في استغلال، توتر العلاقات بين جيرارد بيكيه، وبرشلونة في الفترة الحالية.

وبحسب تقرير "إل موندو" فإن إدارة الروخي بلانكوس، تراقب وضع جيرارد بيكيه مع برشلونة، وتوتر العلاقة بينه وبين مدربه تشافي هيرنانديز، لمحاولة تقديم عرضًا له في الصيف القادم والتعاقد معه.

إصابة جديدة تضرب دفاع برشلونة

استمرت معاناة برشلونة مع الإصابات خلال فترة التوقف الدولي، وأعلن النادي اليوم في بيان رسمي، إصابة جديدة داخل صفوف الفريق ضربت هيكتور بيليرين الظهير الأيمن للبلوجرانا.

وبحسب البيان الذي نشره الفريق الكتالوني، فإن المدافع الإسباني يشعر ببعض الآلام في الساق اليسرى، وسيخضع في الغد لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى إصابته، ومدة غيابه عن الملاعب.