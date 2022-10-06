أخبار برشلونة: جريزمان مستمر في أتلتيكو .. ونيوكاسل يدخل سباق ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 6 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفرنسي أنطوان جريزمان سيواصل بالفعل مسيرته مع أتلتيكو مدريد.

برشلونة سيحصل على 20 مليون يورو من أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، من أجل حسم انتقال جريزمان بشكل كامل إلى "الروخيبلانكوس".

جريزمان نفسه يرغب في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد والعمل تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، وليست لديه نية في العودة مرة أخرى إلى برشلونة.

نشرت آنا ليفاندوفسكا، زوجة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صورة لها مع أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتثير الجدل حول اقتراب البرغوث من العودة مرة أخرى إلى النادي الكتالوني.

التقت آنا ليفاندوفسكا بأنتونيلا في فرنسا في أسبوع الموضة في باريس، واغتنمت زوجة ليفاندوفسكي الفرصة لوضع صورة تجمعها مع زوجة ميسي إلى جانب دانييلا سمعان زوجة سيسك فابريجاس، على حسابها الشخصي على إنستجرام.

ومن المعروف أن هناك علاقة جيدة للغاية بين زوجة ميسي أنتونيلا ودانييلا سمعان، ويبدو أن زوجة البولندي قد انضمت لهما الآن. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يراقب دانيال رويز جناح نادي ميلوناريوس الكولومبي وسيحاول التعاقد معه في الصيف المقبل.

رويز مهتم بالانتقال إلى أوروبا في الصيف المقبل، حيث تراقبه عدد من الأندية إلى جانب برشلونة، هي مانشستر سيتي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وخلال الموسم الماضي، تمكن رويز من تسجيل ثمانية أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة مع ميلوناريوس.

موقع "توتو يوفي" الإيطالي أكد أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يقترب من إتمام التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

يوفنتوس حاول التعاقد مع ديباي خلال الصيف الماضي، ورغبة "البيانكونيري" مستمرة في التعاقد مع الهولندي الدولي، لكن يبدو أن نيوكاسل قد تقدم بمسافة هائلة في سباق ضم ديباي.