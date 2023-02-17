أخبار برشلونة: إنتر يتابع كيسييه وضم جوليان أراخو بشكل رسمي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17 فبراير 2023:

برشلونة يعزز دفاعه بالتعاقد مع جوليان أراخو

إنتر يدرس التعاقد مع فرانك كيسييه

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة بيدري

برشلونة ينفي أنباء التعاقد مع جوندوان

برشلونة يعزز دفاعه بالتعاقد مع جوليان أراخو

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن وصول لاعبه المكسيكي الجديد جوليان أراوخو من صفوف لوس أنجلوس جالاكسي لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

إنتر يدرس التعاقد مع فرانك كيسييه

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إنتر الإيطالي في التعاقد مع فرانك كيسييه، متوسط ميدان برشلونة، خلال الصيف القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن إدارة إنتر تنوي تغيير دماء الفريق في الصيف القادم، ويعد كيسييه على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف النيراتزوري.

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة بيدري

نشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أوضح فيه تفاصيل إصابة بيدري لاعب الفريق، في المباراة التي لعبها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وبحسب بيان الفريق الكتالوني، فإن بيدري يعاني من إصابة عضلية للفخذ الأيسر، ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن اللاعب سيغيب عن برشلونة لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

برشلونة ينفي أنباء التعاقد مع جوندوان

نفى ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أنباء تعاقد الفريق الكتالوني مع إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان.

وكشف أليماني، في تصريحات صحفية أن الأنباء التي ترددت حول تعاقد برشلونة مع إلكاي جوندوان، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة.