أخبار برشلونة: إصابة خطيرة لنجم الفريق.. واقتراب صفقة قوية بسبب "الكحول"

تعرف على أخبار برشلونة الأربعاء 2 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

فوز معنوي حققه برشلونة على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا ودع به الفريق المسابقة بشكل لائق نسبيًا بدلًا من تعثر جديد يفتح أبواب النقد.

النقطة السلبية في المباراة كانت تلقي هدفين وإصابة فرانك كيسييه المقلقة التي قد تغيب النجم الإيفواري لستة أسابيع.

من ناحية أخرى صبت تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش حول فترته في برشلونة الزيت على النار فيما يتعلق بإقامة السويدي في النادي الكتالوني ودفعت سمير نصري للرد عليه.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

فيما يلي نستعرض لكم آخر أخبار برشلونة بشكل عام وفي سوق الانتقالات وكل ما يحيط بالفريق.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 "2-11-2022"

قام لاعب الوسط الفرنسي السابق سمير نصري، بمهاجمة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تصريحاته الأخيرة حول الذكرى الأسوأ في مسيرته الكروية.

نجم ميلان البالغ من العمر 41 سنة، قال في تصريحات لـ"Canal+" إن اللعب لبرشلونة مع المدرب بيب جوارديولا كان بمثابة التجربة الأسوأ له، متطرقًا إلى تحسنه بعد الرحيل عن النادي الكتالوني.

وقال نصري في تصريحات أخرى لنفس الشبكة الفرنسية:"هو يثبت مرة أخرى أنه مثل الآلة الحاسبة، ممثل ويعشق الاستعراض، لو لم يقم بذلك لن يتحدث أحد عنه".

يُعرف منتخب إيطاليا بتعزيز صفوفه في السنوات الأخيرة باللاعبين أصحاب الأصول البرازيلية، مثل رافائيل تولوي لاعب أتالانتا وإيمرسون بالميري ظهير وست هام وجورجينيو نجم تشيلسي.

وكشف تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المنتخب الإيطالي طرق باب رافينيا دياز جناح برشلونة الحالي عندما كان لا يزال لاعبًا في ليدز يونايتد.

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أشار تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن بنجامين بافارد المدافع الدولي البالغ من العمر 26 عامًا والذي سيشارك في مونديال قطر، يظهر بشكل دوري في التقارير كمُرشح لتعزيز الجانب الأيمن في برشلونة، وهو النادي الذي سجل في مرماه الأسبوع الماضي في كامب نو، عندما حقق العملاق البافاري الفوز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المدافع الفرنسي الدولي لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2024.

تستمر سلسلة إصابات اللاعبين لدى برشلونة، حيث أصيب اليوم نجم وسط الميدان فرانك كيسييه، ,خرج من الملعب في الدقيقة 67 بعد تعرضه لمشكلة عضلية منعته من مواصلة اللعب.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النجم الإيفواري يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ، مما جعلته يغادر أرض الميدان في فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-2 بدوري الأبطال.