الكحول يُدمر علاقة نجم بايرن ميونخ مع فريقه ويُقربه من برشلونة!

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تم القبض على بنجامين بافارد، الظهير الأيمن الفرنسي في فريق بايرن ميونخ، وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

بعد يومين من الحادث، تم استدعاء بافارد إلى مكتب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي الألماني، الذي أبلغه بغرامة كبيرة بخمسة أرقام، حيث أشارت بعض التقارير إلى أنها تُقدر ب50000 يورو، على الرغم من أنه ليس مبلغًا مؤكدًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، كان غضب مسؤولي بايرن الأكبر بسبب عدم تمكن بافارد من اللعب سوى 21 دقيقة بسبب إصابة عضلية لحقت به في مباراة فريقه ضد برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

كما عاقبته هيئة العدل في ألمانيا لاحقًا بغرامة قدرها 500 يورو ونقطتين أقل، وسحب رخصة قيادته لمدة شهر على الأقل، ولهذا السبب يأخذه السائق إلى التدريب.

وأشار تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن المدافع الدولي البالغ من العمر 26 عامًا والذي سيشارك في مونديال قطر، يظهر بشكل دوري في التقارير كمُرشح لتعزيز الجانب الأيمن في برشلونة، وهو النادي الذي سجل في مرماه الأسبوع الماضي في كامب نو، عندما حقق العملاق البافاري الفوز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المدافع الفرنسي الدولي لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2024.