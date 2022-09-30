أخبار برشلونة: ألبا مطلوب في يوفنتوس ومفاوضات لتجديد عقد بالدي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 30 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022:

ليفاندوفسكي يقترح على إدارة برشلونة مدافعًا جديدًا

مانشستر يونايتد يحاول حماية لاعبه من برشلونة

يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات جوردي ألبا

برشلونة يدخل في مفاوضات لتجديد عقد بالدي

ليفاندوفسكي يقترح على إدارة برشلونة مدافعًا جديدًا

رشح البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة مدافعًا واعدًا للانضمام إلى صفوف البلوجرانا من أجل تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي، رشح لإدارة فريقه التعاقد مع جاكوب كيويور، لاعب سبيزيا الإيطالي ومنتخب بولندا.

مانشستر يونايتد يحاول حماية لاعبه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد، تسعى لتدمير خطة برشلونة، في التعاقد مع دييجو دالوت لاعب الشياطين الحمر.

وينتهي عقد دالوت، مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وبحسب ما ذكرته الصحافة الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر تريد الدخول في مفاوضات لتمديد العقد، خاصة في ظل رغبة برشلونة في التعاقد مع المدافع البرتغالي.

يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات جوردي ألبا

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يضع في اعتباره الحصول على خدمات اللاعب الإسباني جوردي ألبا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني منفتح نحو فكرة رحيل ألبا بشكل مجاني لتقليل فاتورة الرواتب.

برشلونة يدخل في مفاوضات لتجديد عقد بالدي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، بدأت في مفاوضات مع أليكس بالدي، لاعب الفريق بشأن تجديد عقده.

وحصل اللاعب الشاب على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن إدارة البلوجرانا تسعى للحفاظ على اللاعب وتريد تمديد عقده بعقد طويل الأمد.