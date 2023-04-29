أخبار برشلونة اليوم: ميسي مجددًا.. ورقة ديمبيلي الرابحة وتحذير برازيلي من كامب نو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم السبت 29 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم السبت 29 أبريل 2023:

كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة حول عودة محتملة من ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة عقب انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

ووسط ارتفاع شحنة الحنين والعاطفة في صفوف جماهير البلوجرانا، البعض تحدث عن الأسباب الحقيقية وراء سعي البولجا للعودة لناديه القديم. (طالع التفاصيل)

كشفت تقارير في الإعلام الكتالوني عن آخر التطورات بخصوص تمديد عقد عثمان ديمبيلي في برشلونة، ومساعي الأخير للتخلص من الشرط الجزائي بالعقد.

النجم الفرنسي الذي عانى مؤخراً مع الإصابات كان على وشك الرحيل مجاناً الصيف الماضي مع انتهاء عقده السابق، ثم جدد حتى يونيو 2024. (طالع التفاصيل).

لا ينوي برشلونة التراجع في محاولته للتعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف، وينتهي عقد الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، والكتالونيين على استعداد لإعادته إلى كامب نو من جديد.

ميسي أيضًا مستعد للعودة إلى برشلونة بعد أن أشارت تقارير إلى أن علاقته مع جوان لابورتا رئيس النادي قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد أن اعتذر الأخير عن كيفية التعامل مع رحيله (طالع التفاصيل).

أعلن روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول في وقتٍ سابق رحيله عن ملعب أنفيلد وارتبط بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لكن ريفالدو أسطورة البرسا والبرازيل حذر مواطنه من الانضمام إلى النادي الإسباني.

ريفالدو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عليه إيجاد نادٍ يمكن أن يضمن له وقت لعب أكبر.

وقدم ريفالدو نصائح قيمة لمهاجم ليفربول الحالي قائلًا: "على خطى اللاعبين البرازيليين الرائعين الآخرين أعتقد أن فيرمينو سيحقق حلم اللعب لبرشلونة ومع ذلك، أعتقد أنه يجب عليه أولًا معرفة دوره في الفريق". (طالع التفاصيل).