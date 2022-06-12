أخبار برشلونة اليوم: مارتينيلي ونجم كأس العالم يدخلان خطط "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يراقب البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي آرسنال الإنجليزي قبل فترة الانتقالات الشتوية.

برشلونة يراقب أداء جناح آرسنال خلال تواجده مع منتخب البرازيل في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع مارتينيلي، خاصة وأن عقده مع آرسنال ينتهي في صيف 2024.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن برشلونة يتقدم حاليًا سباق التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه الظهير الأيمن لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

البلجيكي الدولي يملك خبرة واسعة، وهو ما قد يساعد دفاع برشلونة الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن برشلونة حاول التعاقد مع مونييه في الصيف الماضي قبل انهيار الصفقة سبب العرض المادي الضعيف المقدم إلى بوروسيا دورتموند، إلا أن "البلوجرانا" سيعود بعرض جديد في يناير المقبل لمحاولة ضمه.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن هيكتور بيليرين أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة.

التقرير أكد أن بيليرين فشل في إبهار الإدارة الفنية للنادي الكتالوني بعد انضمامه إلى برشلونة قادمًا من آرسنال الإنجليزي.

ومع اهتمام روما الإيطالي بالتعاقد مع هيكتور بيليرين فإن برشلونة يرى أنها فرصة مثالية للتخلص من لاعب لم يقدم الإضافة المرجوة حتى الآن.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الغاني محمد قدوس نجم نادي أياكس الهولندي، بعد تألقه خلال منافسات كأس العالم 2022.

قدوس كان أحد أبرز لاعبي غانا خلال كأس العالم 2022، حيث تألق خاصة خلال مواجهة كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

وعلى الرغم من أن قيمة قدوس تتجاوز 40 مليون يورو، إلا أن برشلونة مستعد للدخول في مفاوضات مع أياكس للتعاقد معه.