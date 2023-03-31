أخبار ريال مدريد اليوم: توتر مع مودريتش قد يدفعه للنصر.. وماذا عن معضلة إندريك؟

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 31 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للملكي في الميركاتو؟

دائمًا ما تطمح جماهير ريال مدريد إلى تعزيز صفوف الفريق بأفضل اللاعبين في كل المراكز، وهذا الذي يدفع ريال مدريد للدخول بقوة في كل موسم انتقالات من أجل جذب أفضل اللاعبين.

خلال السنوات الأخيرة، لا يوجد مسلسل في سوق الانتقالات أكثر ترددًا من مسلسل كيليان مبابي مع ريال مدريد.

المهاجم الفرنسي المصنف ضمن أفضل اللاعبين في العالم كان قريبًا للغاية من ريال مدريد الصيف الماضي، لكنه أبرم عقدًا جديدًا مع البي إس جي قاطعًا الطريق أمام كل آمال جمهور الملكي.

لكن لن يكون مستبعدًا أن يذهب ريال مدريد من أجله من جديد، في ظل الرغبة المؤكدة من اللاعب في الوجود ضمن كتيبة النادي الملكي.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 31 مارس 2023:

يبدو أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، قد يُغير رأيه في مسألة الاستمرار مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العرض المغري الذي وصله من نادي النصر.

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يبدو أن هناك المزيد من الحلقات بمسلسل انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعدما أعطى اللاعب كلمته للنادي الإسباني.

مبابي كان على وشك الانتقال لريال بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقوم اللاعب بتغيير رأيه في اللحظات الأخيرة ليوقع على عقد جديد حتى يونيو 2025.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب أخبر ريال مدريد أنه يريد اللعب للنادي في عام 2024 لو لم ينجح في تحرير نفسه من باريس خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث قد يصل الأمر إلى التقدم بطلب انتقال مكتوب.(طالع التفاصيل)

تؤمن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بأن ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الأنسب من أجل خلافة كارلو أنشيلوتي بتدريب الفريق.

الشكوك تحيط حول مستقبل المدرب الإيطالي المخضرم في الوقت الحالي، بسبب ضعف حظوظ ريال في الفوز بالدوري الإسباني، وهبوط مستوى الفريق بشكل كامل بمختلف البطولات. (طالع التفاصيل)

منذ إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مع تأجيل الانتقال حتى صيف 2024، يعيش الموهبة البرازيلية إندريك لاعب نادي بالميراس، حالة من انعدام الوزن وسوء المستوى.

ريال مدريد أعلن التعاقد مع إندريك في 15 ديسمبر 2022، على أن ينضم المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا إلى الفريق الملكي في يوليو 2024، بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في التعاقد مع اللاعبين القصر.. (طالع التفاصيل)

Shahid