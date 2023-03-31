ريال مدريد يُثير غضب لوكا مودريتش ويدفعه للتفكير في النصر

تصرف ريال مدريد يُقرب مودريتش من النصر

shahid

يبدو أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، قد يُغير رأيه في مسألة الاستمرار مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العرض المغري الذي وصله من نادي النصر.

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مودريتش خرج في تصريحات، أكد خلالها على أن أولويته هي الاستمرار مع ريال مدريد، وأنه ينتظر تقديم عرضًا له، في ظل انتهاء العقد بنهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي إدواردو إندا عبر برنامج "الشيرينجيتو" الشهير: "لوكا مودريتش غاضب من ريال مدريد، حيث لم يتفاوض معه حتى الآن من أجل تجديد عقده لمدة عام آخر".

وأضاف الصحفي أن هناك شكوكًا بخصوص رغبة ريال مدريد بشأن تجديد عقد مودريتش، والذي سينتهي في يونيو القادم، خاصة وأن اللاعب يمتلك عرضًا ضخمًا من النصر.

إندا شدد على أن مودريتش يرغب في خوض تجربة جديدة بعد وصوله سن الـ37 عامًا، بمزاملة كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

Shahid