أخبار برشلونة اليوم: فرصة لضم موكوكو .. وميلان يريد بالدي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022:

تلقى نادي برشلونة دفعة هائلة في سعيه للتعاقد مع المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية كشفت أن موكوكو يماطل إدارة بوروسيا دورتموند حاليًا في مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

إدارة دورتموند قدمت بالفعل عرضًا لتجديد عقد موكوكو، يشهد ارتفاع راتبه إلى خمسة ملايين يورو، لكن المهاجم الألماني الشاب يرفض حتى الآن التوقيع على العقد الجديد.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في التعاقد مع أرناو مارتينيز ظهير نادي جيرونا، لتحسين خيارات مركز الظهير الأيمن في قائمة "البلوجرانا".

ومع إصابة سيرجي روبيرتو طويلة الأمد التي تعرض لها مؤخرًا، فإن برشلونة يمتلك فقط هيكتور بيليرين فقط في مركز الظهير الأيمن.

الأزمة التي قد تواجه برشلونة في سعيه للتعاقد مع أرناو مارتينيز هي أن عقده مع جيرونا يمتد حتى صيف 2025، والنادي الكتالوني الصغير لا يرغب في ترك لاعبه يرحل بأقل من 20 مليون يورو.

استغل نادي برشلونة سقوط غريمه ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في ختام الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بأفضل طريقة ممكنة، حيث احتفل "البلوجرانا" باعتلاء الصدارة للمرة الأولى في الموسم.

ريال مدريد خسر أمام رايو فاييكانو بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب فاييكاس، ليتجمد رصيد النادي الملكي عند 32 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب "لا ليجا" حيث ترك الصدارة لبرشلونة الذي يملك 34 نقطة.

ومع صافرة نهاية مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مجموعة من التغريدات التي تعبر عن السعادة بالعودة إلى صدارة "لا ليجا" بعد غياب طويل. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية عن رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع أليكس بالدي ظهير نادي برشلونة في صيف 2023.

ميلان يراقب تطور بالدي منذ فترة، وفي حالة لم يوقع عقدًا جديدًا مع برشلونة في وقت قريب فإن "الروسونيري" سيحاول إقناعه بالانضمام إلى صفوفه.