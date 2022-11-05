أخبار برشلونة اليوم: صفقة مستهدفة جديدة.. وبيكيه عرض مستمر

حينما يعتزل لاعب بحجم جيرارد بيكيه فإنه من الطبيعي أن تواجه سيلًا من الأخبار المتعلقة بالأمر، بسبب الإرث الكبير الذي تركه المدافع الأسطوري في النادي.
ولذلك فإننا ولليوم الثالث على التوالي منذ إعلان الخبر لا ننفك نطالع الأخبار التي تتعلق بكواليس رحيل قائد البلوجرانا.
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في السطور التالية نقدم آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وكواليس اعتزال جيرارد بيكيه.
أخبار برشلونة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022
- فيديو | بالتفاصيل الدقيقة.. لن تُصدقوا خبايا رحيل بيكيه وما فعله من أجل برشلونة
- فيديو | تفاصيل الشجار بين تشافي وبيكيه الذي أدى به الى الاعتزال
- نجم برشلونة السابق يتهم النادي بسوء التعامل مع بيكيه
- برشلونة يراقب زاها وليفربول يصدم ريال مدريد
فيديو | بالتفاصيل الدقيقة.. لن تُصدقوا خبايا رحيل بيكيه وما فعله من أجل برشلونة
كواليس جديدة حول القرار الصادم من جيرارد بيكيه بإنهاء مسيرته الطويلة مع برشلونة واعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
فيديو | تفاصيل الشجار بين تشافي وبيكيه الذي أدى به الى الاعتزال
كواليس جديدة بين تشافي مدرب برشلونة ومدافع الفريق جيرارد بيكيه، تسببت في اعتزال النجم المخضرم لكرة القدم بشكل نهائي.
نجم برشلونة السابق يتهم النادي بسوء التعامل مع بيكيه
استغل ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة السابق ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، اعتزال جيرارد بيكيه لمهاجمة الفريق الكتالوني.
بيكيه أعلن مساء الخميس الماضي، اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، وهي الأنباء التي صدمت جميع عشاق برشلونة وجماهير اللعبة بشكل عام.
بوتش قال على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام":"شكرًا جزيلًا لك على هذه السنوات الطويلة، أنت مثال لكل الرجال الذين استمتعنا بهم منذ أن كنا صغارًا".
برشلونة يراقب زاها وليفربول يصدم ريال مدريد
فجرت "Evening Standard" مفاجأة كبرى بعد أن قالت إن برشلونة يراقب نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها.
لاعب مانشستر يونايتد السابق عقده ينتهي بحلول يونيو المقبل، وهو ما يجعله هدفاً لبرشلونة بحسب التقرير الإنجليزي.
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