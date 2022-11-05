نجم برشلونة السابق يتهم النادي بسوء التعامل مع بيكيه

استغل ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة السابق ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، اعتزال جيرارد بيكيه لمهاجمة الفريق الكتالوني.

بيكيه أعلن مساء الخميس الماضي، اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، وهي الأنباء التي صدمت جميع عشاق برشلونة وجماهير اللعبة بشكل عام.

بوتش قال على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام":"شكرًا جزيلًا لك على هذه السنوات الطويلة، أنت مثال لكل الرجال الذين استمتعنا بهم منذ أن كنا صغارًا".

وأضاف:"أولئك الذين يحبونك ويعجبون بك يشعرون بالحزن، ليس فقط لأنك تركت الفريق، ولكن أيضًا بسبب المعاملة التي تلقيتها مؤخرًا".

ويأتي حديث لاعب الوسط الشاب بسبب التهميش الذي عانى منه بيكيه الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وسط التكهنات المستمرة حول رغبة برشلونة في التخلص منه.

جدير بالذكر أن ريكي بوتش رحل عن برشلونة في الصيف، وهاجم إدارة النادي الكتالوني أكثر من مرة، بسبب عدم اصطحابه مع الفريق الأول في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، لإجباره على الرحيل عن صفوف النادي.