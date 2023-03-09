تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 9 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 9 مارس 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نادي برشلونة يجري محادثات متقدمة مع ثلاثة لاعبين على الأقل خلال الفترة الحالية، على الرغم من الوضع المالي الصعب للفريق الكتالوني.

الصحيفة كشفت أن برشلونة يجري حاليًا مفاوضات مع المدافع الإسباني إينييغو مارتينيز، والأرجنتيني خوان فويث، والبرازيلي فيتور روكي.

روكي، مهاجم منتخب البرازيل للشباب، من المتوقع أن يكلف 40 مليون يورو، فيما أبدى تشافي هيرنانديز إعجابهم بقدرات فويث، وسيكون مارتينيز لاعبًا حرًا في يونيو 2023.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة يود التوصل إلى حل بشأن مستقبله في أسرع وقت، لأن لديه بالفعل عروضًا من أندية أخرى.

التقرير أشار إلى أن بوسكيتس ينتظر حتى الآن تواصل برشلونة ليستمع إلى ما سيقدمه النادي، ويريد توضيح كل شيء حول مستقبله خلال التوقف الدولي المقبل.

وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين، يريد بوسكيتس التركيز على الدوري الإسباني وكأس الملك، في محاولة للفوز باللقبين قبل الرحيل عن برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن نوايا وخطط برشلونة بشأن المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي لاعب الفريق المعار إلى نادي أوساسونا في الموسم الحالي.

برشلونة يضع الزلزولي بالفعل في خططه للموسم المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب الموسم التحضيري للفريق في الصيف القادم.

لكن برشلونة سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل المغربي الدولي من حيث الاستمرار أو المغادرة في الصيف، بناءً على قرار رياضي في المقام الأول، أو قرار اقتصادي لموازنة كتلة الرواتب والوضع المالي.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة يخطط لجني 300 مليون يورو عبر بيع ما يصل إلى ستة لاعبين زائدين عن حاجة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المعلوم أن برشلونة يعاني من تضخم في كتلة الرواتب وميزانية اللعب المالي النظيف، وبالتالي فإن "البلوجرانا" مجبر في كل الأحوال على بيع عدد من لاعبيه من أجل القيام بالتعاقدات المرغوبة وأيضًا تسجيل عقود اللاعبين الجدد. (طالع التفاصيل)