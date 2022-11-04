أخبار برشلونة اليوم: توابع زلزال بيكيه.. وسخرية نمساوية من الكتالوني

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، وما هي آخر الأخبار والصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

لا شيء في برشلونة يتفوق في الوقت الراهن على ردود الأفعال حول اعتزال جيرارد بيكيه بعد سنوات من العطاء مع الفريق الكتالوني.

الكل اندفع ليتحدث عن مآثر بيكيه في البلوجرانا في مقدمتهم مدربه الحالي تشافي هيرنانديز، وأهم مدرب عمل معه على صعيد الألقاب، بيب جوارديولا.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وما يحيط بالفريق بشكل عام.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنجم برشلونة جيرارد بيكيه، والذي أعلن اعتزاله المُفاجئ لكرة القدم، مؤكدًا أنه تشرف بتدريبه في النادي الكتالوني.

المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، أعلن أمس الخميس اعتزاله نهائيًا لكرة القدم، لتكون مباراة برشلونة وألميريا مساء غدًا السبت هي الأخيرة له داخل المستطيل الأخضر.

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن النادي قد يتعاقد مع مدافع أعسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد اعتزال النجم المخضرم جيرارد بيكيه.

صاحب الـ35 سنة أعلن اعتزاله بشكل صادم، مساء أمس، الخميس، ومن المقرر أن يظهر للمرة الأخيرة في كامب نو خلال لقاء الفريق غدًا ضد ألميريا.

ومن جانبه قال تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء عن إمكانية التعاقد مع بديل لبيكيه:"هل أولويتنا الآن هي التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسرى في يناير؟ ربما يحدث ذلك، لدينا الكثير من الوقت للحديث خلال فترة كأس العالم، سنلتقي مع ماتيو أليماني وجوردي كرويف لتحليل الموقف".

قام نادي سالزبورج النمساوي بالسخرية من عمالقة أوروبا مثل برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بسبب مشاركتهم في دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

برشلونة ويوفنتوس خرجا من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاهما المركز الثالث بدور المجموعات ونفس الأمر بالنسبة لسالزبورج الذي فشل في التأهل لدور الـ16.

وأما روما ومانشستر يونايتد فقد احتلا المركز الثاني بالدوري الأوروبي، وهو ما يضعهما في مواجهة محتملة مع يوفنتوس أو برشلونة وكذلك سالزبورج بدور خروج المغلوب من المسابقة الأقل شهرة.