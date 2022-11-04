كلنا في مكان واحد .. سالزبورج يسخر من برشلونة ويوفنتوس ومورينيو!

علي سمير
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20221009 Salzburg Noah OkaforGetty Images
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مواجهات مثيرة في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي

قام نادي سالزبورج النمساوي بالسخرية من عمالقة أوروبا مثل برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بسبب مشاركتهم في دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

برشلونة ويوفنتوس خرجا من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاهما المركز الثالث بدور المجموعات ونفس الأمر بالنسبة لسالزبورج الذي فشل في التأهل لدور الـ16.

وأما روما ومانشستر يونايتد فقد احتلا المركز الثاني بالدوري الأوروبي، وهو ما يضعهما في مواجهة محتملة مع يوفنتوس أو برشلونة وكذلك سالزبورج بدور خروج المغلوب من المسابقة الأقل شهرة.

ولذلك قام النادي النمساوي بنشر مقطع فيديو على حسابه بموقع "تيك توك" حصل على أكثر من مليون مشاهدة للسخرية من كبار القارة على تواجدهما معًا بمكان واحد بعيدًا عن دوري الأبطال.

وظهر في المقطع كل من كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، ونظيره روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة وبول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس وجوزيه مورينيو مدرب روما، وهم يرقصون على أغنية "كلنا في هذا المكان معًا" من فيلم "High School Musical".

@fcredbullsalzburg

It's gonna be a fun ride 🕺🤝

♬ original sound - Playlist4Ever - Playlist4ever

يذكر أن أندية أياكس وليفركوزن وسبورتينج لشبونة وشاختار وإشبيلية توجهوا كذلك إلى دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي بعد فشلهم في الأبطال، لمواجهة الفرق الحاصلة على المركز الثاني من دور المجموعات للحصول على مكان في دور الـ16.

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