أخبار برشلونة اليوم: تلميح لعودة ميسي .. وآرسنال يريد فاتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

لتترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022:

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي يعلم أنه في برشلونة سيكون في بيته، لكن لن أتحدث عن ليو الآن لأنه يلعب مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سأقول فقط إنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2023، مما يثير الكثير من التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني واحتمالية عودته من جديد إلى برشلونة.

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن قيام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بوضع قائمة من النجوم لمراقبتهم خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، وعلى رأسهم الكندي جوناثان ديفيد لاعب ليل الفرنسي.

ديفيد ارتبط بعدد من الأندية الكبرى مؤخرًا، ويأمل برشلونة أن ينجح في إقناعه بالانتقال إلى "كامب نو".

عامل آخر لتحرك برشلونة لضم مهاجم جديد هو عدم وجود أي منافسة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي، وضم لاعب شاب مثل ديفيد قد يجعل المنافسة أفضل لصالح الفريق.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن وجود اهتمام شديد من جانب برشلونة بالحصول على خدمات الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، الجناح الشاب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحظى جارناتشو بإعجاب شديد من المراقبين بسبب الأداء الذي يقدمه مع مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع جارناتشو، خاصة وأن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، ويمكن للنادي الكتالوني الدخول في مفاوضات مع اللاعب وممثليه بداية من يناير المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن ارتباط آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع أنسو فاتي جناح برشلونة الشاب.

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى إحباط فاتي من عدم مشاركته بشكل منتظم مع برشلونة، وتفكير اللاعب في الرحيل عن "كامب نو".

ويعد آرسنال واحدًا من بين الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات أنسو فاتي، خاصة مع رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

إلا أن التقرير شدد على أن اهتمام آرسنال بالتعاقد مع أنسو فاتي يعد في مراحله الأولية، ولا توجد محادثات متقدمة بين الطرفين حتى الآن.