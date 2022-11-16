أخبار برشلونة اليوم: تشافي مفتاح عودة ميسي .. وبوسكيتس مطلوب في السعودية

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

لتترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الشرط الوحيدة لعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخرى إلى برشلونة هو استمرار تشافي هيرنانديز في الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

التقرير أشار إلى أن ميسي وتشافي حافظا على اتصالات متواصلة خلال الفترة الماضية، وميسي يرغب في اللعب فقط تحت قيادة زميله السابق.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع تشارلي باتينو جوهرة نادي آرسنال الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة معجب للغاية بقدرات باتينو، ويرغب في ضمه خلال الفترة المقبلة إلى صفوفه.

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن بايرن ميونخ الألماني يفكر في احتمالية التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

التقرير أكد أن أداء تير شتيجن المثالي هذا الموسم دفع بايرن ميونخ للتفكير في التعاقد معه من أجل خلافة المخضرم مانويل نوير.

الصحفي التركي أكرم كونور أكد أن سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة يجذب أنظار عدد من الأندية السعودية.

كونور أشار إلى أن ناديين سعوديين مهتمان بالتعاقد مع بوسكيتس في الصيف المقبل عند نهاية عقده مع برشلونة، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الولايات المتحدة.