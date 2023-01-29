أخبار برشلونة اليوم: تحرك نحو كانسيلو .. ونيوكاسل يريد ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 29 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 29 يناير 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لحل أزمة الظهير الأيمن في النادي.

برشلونة ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع بنجامين بافارد وتوماس مونييه، لكن النادي الكتالوني يمتلك علاقة جيدة جدًا مع جورج مينديش وكيل أعمال كانسيلو، مما يعزز فرصة النادي الكتالوني في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ليس سعيدًا بالدقائق التي يحظى بها مؤخرًا، ويبحث جديًا عن مخرج في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي يغري برشلونة.

لكن العقبة الأكبر في طريق برشلونة هي السعر الهائل لضم كانسيلو الذي يبلغ 70 مليون يورو، لأن النادي غير قادرًا ماليًا على إتمام الصفقة.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة سيحاول مرة أخرى التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا قائد نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن أثبيليكويتا سيكون متاحًا مرة أخرى في الصيف المقبل، مع بحث تشيلسي عن لاعبين لتعزيز الدفاع، ومع رغبة تشافي هيرنانديز في الحصول على خدمات الإسباني المخضرم، فإن برشلونة سيحاول ضمه مرة أخرى.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن برشلونة قرر دخول سباق التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر، حيث يجذب الكرواتي الدولي بالفعل أنظار تشيلسي وريال مدريد أيضًا.

برشلونة يرغب في الحصول على لاعب يمكنه أخذ دور سيرجيو بوسكيتس، ويرى أن بروزوفيتش هو اللاعب القادر على سد ذلك الفراغ.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نيوكاسل الإنجليزي يستعد إلى التحرك من أجل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في الصيف المقبل.

الفرنسي أظهر تحسنًا ملحوظًا في الموسم الحالي، وابتعدت عنه الإصابات لفترة طويلة قبل تعرضه لإصابة يوم السبت أمام جيرونا، وهو ما شجع الأندية على التحرك من أجله.

عقد ديمبيلي الحالي مع برشلونة يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو يمكن تفعيله في الصيف المقبل، ونيوكاسل مستعد لدفع هذه القيمة.