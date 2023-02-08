أخبار برشلونة اليوم: بايرن ميونخ مهتم بضم جافي .. وروبيرتو يقترب من التجديد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع جافي نجم وسط برشلونة الشاب، بالنظر إلى إعجاب يوليان ناجلسمان مدرب الفريق البافاري بقدراته.

عقد جافي الجديد مع برشلونة لم يتم تفعيله بعد من قبل رابطة الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ مستعد لاستغلال الموقف ودفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب القديم مع "البلوجرانا" التي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو للتعاقد مع جافي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة قام بدعوة المديرين التنفيذيين لنادي أتلتيكو باراناينسي ومنهم لويس فيليبي سكولاري المدرب السابق لمنتخب البرازيل، من أجل مناقشة صفقة ضم المهاجم الشاب فيتور روكي الملقب بخليفة لويس سواريز. (طالع التفاصيل)

يستعد جواو مينديش موريرا ابن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، للسير على خطى والده في فريق الشباب لنادي برشلونة.

وبعد الانطباع المميز الذي تركه دون أي استغلال لمكانة والده، خضع جواو لفترة اختبار في برشلونة خلال شهر يناير الماضي ولكنها لم تكن جيدة في بدايتها.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن جوان لابورتا رئيس النادي طلب تمديد فترة الاختبار لمنحه الفرصة الكاملة لإثبات قدراته، ليستغلها المهاجم الشاب بأفضل صورة ممكنة وينضم لفريق تحت 19 سنة بالنادي. (طالع التفاصيل)

شبكة "كوبي" الإسبانية أكدت أن سيرجي روبيرتو اقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى صيف 2024.

عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

التقرير أشار إلى أن العقد الجديد لن يشهد جديدًا في التفاصيل المالية، بعدما وافق روبيرتو على تخفيض عقده بنسبة 40% في العام الماضي.