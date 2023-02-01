أخبار برشلونة اليوم: أسباب فشل صفقة أمرابط .. ومانشستر سيتي رفض رحيل برناردو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023:

رغم محاولات برشلونة للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم وسط نادي فيورنتينا الإيطالي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن برشلونة لم يتمكن من إتمام الصفقة بسبب رفض فيورنتينا للعرض المقدم من "البلوجرانا".

ورفض فيورنتينا صفقة الإعارة مع خيار الشراء الذي عرضه برشلونة، حيث لم يتمكن "البلوجرانا" من وضع بند شراء إلزامي، أو التعاقد مباشرة مع اللاعب، وهو ما أجهض الصفقة في النهاية.

صحيفة "سبورت" الإنجليزية أكدت أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع البرازيلي رافينيا.

تشيلسي حاول التعاقد مع رافينيا في صيف 2022، لكن لاعب ليدز يونايتد في ذلك الوقت فضل الانتقال إلى برشلونة.

التقرير أشار إلى تشيلسي سيحاول مرة أخرى التعاقد مع رافينيا في الصيف المقبل، خاصة وأنه لا يحصل على فرص منتظمة في برشلونة، ويمكن أن يلجأ "البلوجرانا" لبيعه لتحسين وضعه المالي.

مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية لم يتمكن برشلونة من الإعلان عن ضم جوليان أراوخو الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عامًا والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية بسبب مشاكل بيروقراطية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن النادي الكتالوني سيحاول إتمام انتقال لاعب لوس أنجلوس جالاكسي اليوم بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

برشلونة تعاقد مع أراوخو لتعويض رحيل هيكتور بيليرين الذي انتقل إلى سبورتينج لشبونة، وجاءت صفقة البرسا مع لوس أنجلوس جالاكسي بالتعاقد مع اللاعب الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء يبلغ حوالي 5 ملايين يورو.

صحيفة "AS" الإسبانية أكدت أن برشلونة حاول التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

الصحيفة أكدت أن برشلونة تقدم بعرض لاستعارة سيلفا مع خيار شراء في نهاية الموسم، لكن مانشستر سيتي رفض العرض.

وبسبب قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن برشلونة لا يمكنه شراء لاعب بشكل مباشر، ولذلك كان يبحث "البلوجرانا" عن استعارة سيلفا.