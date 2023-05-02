أخبار برشلونة اليوم: اهتمام بمنبوذ يوفنتوس .. وتحديد سعر بيع رافينيا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيحاول التحرك للتعاقد مع السويسري دينيس زكريا لاعب يوفنتوس الإيطالي المعار في الموسم الحالي إلى تشيلسي الإنجليزي.

برشلونة يسعى إلى تدعيم خط الوسط بلاعب يملك قدرات دفاعية، ومع تزايد احتمالية عدم استمرار زكريا في تشيلسي، فإن برشلونة سيتحرك لضمه.

التقرير أشار إلى أن يوفنتوس سيطلب 20 مليون يورو لبيع السويسري الدولي، وهو مبلغ قد يكون في مقدور برشلونة دفعه.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن لامين يامال نجم برشلونة الشاب يقترب من تجديد عقده مع "البلوجرانا".

رومانو أكد أنه لا توجد أي شكوك حول استمرار العلاقة بين يامال وبرشلونة، وأن الاتفاق بين الطرفين أصبح وشيكًا.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب صاحب الأصول المغربية على عقد جديد يبقيه في برشلونة حتى صيف 2026.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي مهتم للغاية بالتعاقد مع جافي نجم وسط برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد جافي الجديد مع برشلونة تم رفضه من قبل رابطة الدوري الإسباني، مما يعني أنه في حالة عدم حل الموقف سريعًا، سيكون لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الحالي.

وحسب التقرير، فإن ليفربول يراقب جافي منذ الموسم الماضي، ويورجن كلوب مدرب "الريدز" معجب للغاية بقدراته.

صحيفة "إل ناسيونال" أكدت أن برشلونة قرر الاستماع إلى العروض التي ستقدم إلى البرازيلي رافينيا جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب التقرير، فإنه في حالة وصول عرض بقيمة 60 مليون يورو، فإن برشلونة لن يمانع بيع البرازيلي في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن نيوكاسل الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع رافينيا لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، وبرشلونة يفكر في استغلال الفرصة.