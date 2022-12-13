أخبار برشلونة اليوم: استمرار بوسكيتس .. وميسي باقٍ في باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة قد يختار تمديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في يونيو 2023.

وساد اعتقاد خلال الفترة الماضية بأن بوسكيتس سيرحل عن برشلونة للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بنهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أن الوضع قد تغير.

التقرير أشار إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرغب في تقديم عرض جديد إلى سيرجيو بوسكيتس لتمديد عقده، لكن سيكون على لاعب الوسط أن يقبل تخفيض راتبه بما قد يصل إلى 50% من راتبه الحالي.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كشفت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الإيفواري ويلفريد سينجو ظهير نادي تورينو.

سينجو يلعب في صفوف تورينو منذ أربع سنوات، ويمتد عقده مع نادي الشمال الإيطالي حتى صيف 2024.

ورغم دخول تورينو في مفاوضات مع سينجو لتمديد عقده، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن شجع برشلونة للدخول على الخط.

يبدو أن البرتغالي ديوجو دالوت ظهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يبتعد بشكل كبير عن نادي برشلونة، في ظل رغبة "الشياطين الحمر" في تجديد عقد اللاعب.

الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أكد قبل عدة أيام أن دالوت لن يخرج من خططه، وأن النادي يرغب في استمراره.

وقال تين هاج: "إنه لاعب جيد، لديه عقد معنا، وسنقوم بتفعيل البند الذي يسمح للنادي بتمديد عقده حتى 2024 خلال الأيام القليلة القادمة، لقد تم اتخاذ القرار".

وعند تفعيل ذلك البند، لن يتمكن برشلونة من تكثيف سعيه للتعاقد مع البرتغالي الدولي، بالنظر إلى أنه سيكون على النادي الكتالوني التفاوض مع مانشستر يونايتد لضمه.

الصحفي الإسباني سيكي رودريجيز كشف في تصريحات مع شبكة "SER" الإسبانية عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي ذلك على الرغم من التكهنات التي تحدثت عن تفكير ميسي في الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو العودة من جديد إلى برشلونة.