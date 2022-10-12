أخبار برشلونة: "البلوجرانا" يدخل سباق شكرينيار .. وإنييستا يلمح للعودة

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيحاول التعاقد مع السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد شكرينيار مع إنتر ينتهي في صيف 2023، ويأمل برشلونة أن ينجح في ضمه بصفقة انتقال حر من أجل زيادة العمق في قائمته بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن شكرينيار يجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد غريم برشلونة.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وضع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكن أن يعوضوا سيرجيو بوسكيتس قائد "البلوجرانا".

التقرير أشار إلى أن كشافي برشلونة حضروا مباراة بنفيكا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لمراقبة أداء إنزو فيرنانديز في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

وترك لاعب الوسط الشاب انطباعًا جيدًا للغاية، خاصة وأنه توج بجائزة رجل المباراة ضد باريس سان جيرمان، وأظهر السبب في كونه أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا حاليًا.

صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن برشلونة يستكشف إمكانية التعاقد مع عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي بصفقات انتقال حر في نهاية الموسم الحالي، ويراقب بالفعل خمسة نجوم دفعة واحدة.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يراقب وضعية الثنائي جورجينيو ونجولو كانتي من تشيلسي، والبلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي، إلى جانب نابي كيتا لاعب نادي ليفربول، وأخيرًا الألماني إلكاي جوندوان لاعب نادي مانشستر سيتي.

ويأمل برشلونة أن ينجح في مواصلة سياسة التعاقد مع لاعبين بصفقات انتقال حر، من أجل ضمان تعزيز صفوفه بأفضل طريقة ممكنة وتجنب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها.

أجرى أندريس إنييستا أسطورة نادي برشلونة مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية، ألمح خلالها إلى أنه يحب فكرة العودة من جديد إلى النادي الكتالوني.

ويهدف لاعب خط وسط نادي فيسيل كوبي الياباني إلى الاستمرار لمدة عام آخر مع فريقه، قبل العودة من جديد إلى إسبانيا.

وقال إنييستا: "أود العودة إلى برشلونة، إنه بيتي ولكني لا أعرف بأي طريقة تحديدًا، سواء المدرب أو المدير الرياضي أو شيء من هذا القبيل".