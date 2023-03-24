أخبار الهلال اليوم | موعد عودة لوسيانو فييتو .. وموقف ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ24 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ24 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

مفجر خبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر يكشف موقف ليونيل ميسي النهائي من السعودية

يحاول ناديي الهلال والاتحاد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُفجر خوسيه فيليكس رئيس تحرير ماركا الإسبانية، مفاجأة بخصوص هذه الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

تتويج دولي وتطورات بنسبة 792% .. الكرة النسائية السعودية ونهوض بسرعة البرق

"خطوات إيجابية كبيرة يخطوها الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا، انعكست على قطاع الكرة النسائية"، هكذا علق جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكثر من مناسبة مشيدًا بجهود المملكة، لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الكرة النسائية في العالم. "اقرأ التفاصيل"

لا تقلق يا الأهلي .. منع القيد يخلق أبطالًا!

لم يمر وقت طويل على حالة الاستقرار التي عاشها الأهلي خلال الفترة الماضية، ليتلقى الراقي صدمة جديدة بمنعه من قيد اللاعبين لمدة فترتي انتقال صيفية ثم شتوية، ولكن ما حدث قد يكون لصالح النادي مثلما فعل غيره سواء الزمالك المصري أو الهلال. "اقرأ التفاصيل"

شهر الخير هل .. علي البليهي يشارك في عمل وزارة الرياضة الإنساني

لأن الحسنات تتضاعف في شهر رمضان المبارك، قرر علي البليهي؛ مدافع الهلال والمنتخب السعودي، المساهمة في عمل إنساني تابع لوزارة الرياضة. "اقرأ التفاصيل"

ماريجا يواصل التأهيل

واصل المالي موسى ماريجا عمليات التأهيل، وذلك استغلالًا لفترة التوقف الدولية الحالية، من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض ماريجا للإصابة في العضلة الخلفية، في مباراة الفريق أمام الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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الهلال يستعيد خدمات لوسيانو فييتو

يستعيد نادي الهلال خدمات الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الفريق، في مباراة الخليج القادمة، والمقرر لها مطلع أبريل المقبل.

فييتو تعافى من الإصابة في مفصل القدم، والتي عانى منها خلال الفترة الماضية، حيث سيلعب في مباراة الخليج المؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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