شهر الخير هل .. علي البليهي يشارك في عمل وزارة الرياضة الإنساني

زهيرة عادل
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Ali Albulaihi Hilal Abha SPL 29.05.2022Hilal Twitter
ثقافةعلي البليهيالسعوديةالهلالدوري روشن السعودي

مدافع الهلال رفع شعار "لنشارك جميعًا"

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لأن الحسنات تتضاعف في شهر رمضان المبارك، قرر علي البليهي؛ مدافع الهلال والمنتخب السعودي، المساهمة في عمل إنساني تابع لوزارة الرياضة.

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مدافع الزعيم يشارك حاليًا في معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لخوض وديتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن أيام فيفا.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت قبل أيام أن دخل المباراتين لأسرتي الراحلين يوسف سالم وسالم مروان؛ نجمي الكرة السعودية السابقين، اللذين رحلا عن عالمنا خلال الشهرين الأخيرين.

البليهي دعى الجماهير لشراء تذاكر المباراتين، للمساهمة في مبادرة وزارة الرياضة، رافعًا شعار: "لنشارك جميعًا".

جدير بالذكر أن ودية فنزويلا ستقام اليوم الجمعة، أما لقاء فنزويلا تحدد له يوم الـ28 من مارس الجاري.

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