أخبار الهلال اليوم | وكيل سعود عبدالحميد يحسم مستقبله رسميًا .. وفهد بن نافل يخرج عن صمته

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد جدل العروض الخارجية .. وكيل سعود عبدالحميد يكشف حقيقة "تخليه" عن الهلال!

لا يريد وليد بن نايف آل ملحان؛ وكيل أعمال سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، أن يؤثر أي شيء على تركيزه خلال الفترة الحالية، لذلك خرج لحسم جدل رحيله عن الزعيم (طالع التفاصيل).

"كنت آمل أن يتجاوز حججه" .. رئيس الهلال يفتح النار على اتحاد كرة القدم السعودي

فتح فهد بن نافل رئيس الهلال النار على اتحاد كرة القدم السعودي وكال له عدة اتهامات باختراع الحجج والقيام بتحديثات قانونية مطاطية، وذلك بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية (طالع التفاصيل).

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"الكابوس الكبير" .. تطور ملفت في مستقبل ماتيوس بيريرا مع الهلال

علم جول النسخة البرازيلية من مصادره وجود تطورات ملفتة في مستقبل متيوس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم (طالع التفاصيل).

واصفًا إياه بـ"اللص" .. ذهبي الشباب يهدد الهلال!

أعاد كنعان الكنعاني؛ العضو الذهبي بنادي الشباب السعودي، فتح ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي لنادي الهلال، باعثًا برسالة تهديد غامضة للزعيم (طالع التفاصيل).

"كانت مجرد جلسة شبابية" .. الطائي يُبرر تصريحات مسؤوله السابق ويعتذر للهلال

وضع زين الصادر، نائب رئيس الطائي، نقطة النهاية لأزمة النادي مع الهلال، والتي شغلت الرأي العام مؤخرًا وتسبب بها عضو مجلس الإدارة المستقيل سعود النعيس (طالع التفاصيل).

المصائب تتوالى .. ضربة مؤلمة لدفاع النصر أمام الهلال في السوبر

أصبح من المؤكد أن النصر لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الجاري حاليًا، إذ تتوالى المصائب عليه خاصة فيما يتعلق بتعرض نجومه للإصابات وغيابهم الطويل عن الملاعب (طالع التفاصيل).

ميشايل: تحمست للرحيل عن الهلال ولهذا غضب كريستيانو رونالدو مني!

في كل ظهور للبرازيلي ميشايل ديلجادو؛ نجم الهلال السعودي، في قناة برازيلية، لا بد أن يتحدث عن معاناته مع الغربة، لكن بخلاف هذا فهذه المرة كشف المزيد عن رحيله الذي فشل في الميركاتو الصيفي الماضي (طالع التفاصيل).

"هل تريد تعليم الكاهن كيف يقول القداس؟" .. رد فعل نيمار على "درس" جيسوس لتسديد ركلات الجزاء

رغم ابتعاده عن اللعب منذ أكتوبر الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن نيمار متواجد دائمًا في حديث زملائه في الهلال، وآخرهم الجناح ميشايل الذي روى موقف طريق بين مواطنه والمدرب جورج جيسوس (طالع التفاصيل).

"حاربني الهلال ولم أستفد من النصر" .. لأن هناك أسوأ من سعود عبدالحميد "عندما يزول الاحترام بزوال المصلحة"!

رغم مرور أكثر من أسبوعين على مواجهات الهلال والاتحاد التي أقيمت ثلاث مرات على مدار أول 12 يومًا من مارس الجاري إلا أن ظهير الزعيم سعود عبدالحميد لا يزال يتعرض للهجوم من قبل إعلام العميد وجماهيره (طالع التفاصيل).

الهلال و"الورث الحلال".. اعيدوا حساباتكم قبل أن تُهلكوا!

حين نشتري أي شيء ويُفاجئنا بجودته نقول "ماله حلال"، حين نشتري منتج ويصمد رغم الظروف الصعبة نقول "ماله حلال"، ويُقال أيضًا أن أكثر الأموال حلالًا هي أموال الإرث بالنسبة للوارث، لأنها حتى لو كانت حرامًا فالإثم يعود على المتوفي وليس الوارث، إلا لو تضمنت أموالًا للناس فهنا وجب ردها (طالع التفاصيل).

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