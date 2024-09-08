أخبار الهلال اليوم | وعيد حمد الله للزعيم .. وثغرة علاج نيمار دا سيلفا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

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يُعاني من مرض مُفزع والجمهور تمنى موت طفلته .. حكايات جواو كانسيلو نجم الهلال الجديد!

انضمام جواو كانسيلو إلى الهلال، ذلك العنوان الذي أسعد جميع الجماهير الزرقاء، بعد انضمام النجم البرتغالي الذي يمتلك اسمًا لامعًا في كرة القدم العالمية، والذي سيكون إضافة للزعيم بكل تأكيد، ولكن قبل أن نصل إلى هذا الفصل، هناك حكايات مثيرة في حياته! "اقرأ التفاصيل"

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حُسم الأمر نهائيًا .. جورج جيسوس يتخذ قراره في مصير نيمار دا سيلفا ورينان لودي

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، قراره النهائي بشأن موقف الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا ورينان لودي، في قائمة الزعيم خلال موسم 2025. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"على رأسه ريشة؟!" .. تصرف فهد بن نافل في التدريبات يثير الجدل حول "معاملة خاصة" للهلال

يتمتع فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي "المؤسسة غير الربحية"، بامتيازات خاصة، لا يتمتع بها نظراؤه في النصر، الاتحاد والأهلي، وهو ما يثير الجدل بين الحين والآخر. "اقرأ التفاصيل"

رسالة إلى عمر السومة ووعيد للهلال والأهلي .. عبدالرزاق حمدالله: استمراري في السعودية دليل على قيمتي

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، على تجديد طموحه في الموسم الجديد، مشددًا على ثقته في قدرة الليوث على التتويج ببطولة خلال 2024-2025، متوعدًا منافسيه في الوقت ذاته. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال متورط" .. ثغرة في علاج نيمار "قد" تؤخر عودته للملاعب

رغم الاستقرار الكبير الذي يتمتع به نادي الهلال السعودي مقارنة بمنافسيه إلا أن الجدل حاضر به كذلك، وتحديدًا فيما يخص ملف عودة جناحه البرازيلي نيمار دا سيلفا للملاعب. "اقرأ التفاصيل"